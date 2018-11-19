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Под Владимиром расселили жильцов дома-памятника, где обрушились перекрытия

Происшествия

Из-за обрушения межэтажных перекрытий в доме в Собинке никто не пострадал

Собинка, Владимирская область, 19 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  В городе Собинка Владимирской области, где в ночь на 17 ноября обрушились межэтажные перекрытия в доме №9 по Рабочему проспекту, переселили всех жильцов. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, часть людей переехали к родственникам, другим помещения предоставила городская администрация. Всего переселили 29 человек. Сейчас подъезд, в котором обрушилось перекрытие, закрыт.

Обрушение межэтажных перекрытий произошло в ночь на 17 ноября. Жильцы дома, который когда-то был казармой Собинской ткацкой мануфактуры, услышали характерные звуки и вызвали спасателей. К моменту обрушения перекрытий в пустующей квартире все жильцы дома уже были эвакуированы. Это позволило избежать жертв. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

«Владимир Сипягин (губернатор Владимирской области — ИА REGNUM ) поставил задачу руководителям муниципальных образований в максимально короткие сроки провести проверку и доложить о состоянии межэтажных перекрытий в других аналогичных домах, чтобы исключить повторение субботнего происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

ИА REGNUM отмечает, что глава области Владимир Сипягин намерен встретиться с руководством Минкультуры РФ, чтобы обсудить вопрос снятия с собинских казарм статуса памятника регионального значения. Это нужно для реконструкции домов.

Дом №9 по Рабочему проспекту был построен в XIX веке. В 1996 году он был внесен в реестр памятников регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры «Здание рабочих казарм».

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Обрушения зданий
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