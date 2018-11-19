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Юная артистка из Алтайского края стала жертвой вора-рецидивиста

Происшествия

У подростка на вокзале украли чемодан

Новосибирск, 19 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Поездка на всероссийский конкурс в город Владимир артистов Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи не обошлась без неприятностей. В Новосибирске юным танцорам потребовалось вмешательство полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу 19 ноября, за помощью к сотрудникам транспортной полиции на вокзале Новосибирск-Главный обратилась педагог танцевального коллектива.

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В зале ожидания женщина заметила подозрительного мужчину. А после проверки личных вещей выяснилось, что у 14-летней воспитанницы пропал чемодан.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Его задержали в туалетной комнате одного из круглосуточных досуговых заведений, расположенного недалеко от привокзальной площади. Злоумышленник уже успел вскрыть чемодан, в котором находились концертные костюмы юной артистки. Сумма причинённого ущерба составила почти 25 тысяч рублей.

Задержанным оказался 47-летний житель Новосибирска, имеющий 13 судимостей за различные преступления. Из мест лишения свободы, где он отбывал очередное наказание за кражу, он освободился совсем недавно — летом 2018 года.

Теперь мужчине снова придётся ответить перед правосудием за преступление.

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