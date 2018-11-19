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СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в нетрезвом виде

Происшествия

Аленичев был задержан на клубном автомобиле 17 ноября

СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в нетрезвом виде
Иллюстрация: Avtogide.ru
Алкоголь

Красноярск, 19 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  В Красноярске сотрудники ДПС задержали главного тренера местного футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за вождение в состоянии алкогольного опьянения, об этом 19 ноября сообщила начальник пресс-службы регионального управления ГИБДД Юлия Глушакова.

«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулём которого он находился в момент задержания», — цитирует издание Глушакову.

Отмечается, что Аленичев был задержан на клубном автомобиле Hyundai Santa Fe 17 ноября. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком на два года.

Напомним, Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году и вывел команду в Премьер-лигу впервые в истории. В сезоне 2017/18 «Енисей» под руководством Аленичева замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе шесть очков.

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Футбол
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