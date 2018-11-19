Артисты драмтеатра из Чебоксар попали в ДТП в Ивановской области

Иваново, , 10:02 — REGNUM В Ивановской области в аварию попал автобус с артистами Русского драматического театра из Чебоксар, которые побывали в регионе с обменными гастролями. Несколько человек получили ранения, но официальных данных о происшествии до сих пор нет. По данным местных СМИ, ДТП произошло в 50 км от Кинешмы.

Сообщается, что авария произошла в ночь с 17 на 18 ноября в Ивановской области, где артисты находились с гастролями. Автобус опрокинулся в кювет. По неофициальным данным, в результате аварии пострадали несколько человек, одной из артисток предложили госпитализацию, но она отказалась.

«Некоторые артисты получили ушибы. Одна из них разбила голову, поэтому ей потребовалась помощь врачей. Больше часа актеры прождали на морозе другого автобуса для того, чтобы вернуться в Кинешму. Домой они должны вернуться сегодня», — пишет в «Фейсбуке» журналист Маргарита Красотина.

Ранее ивановские спасатели предупреждали о неблагоприятных погодных условиях (снег с дождем, гололед), в связи с которыми дорожные службы региона переведены на режим усиленной работы.

В релизе Русского драмтеатра Чебоксар, опубликованном сегодня, 19 ноября, кратко сообщается о том, что артисты вернулись из города Кинешма Ивановской области, где они побывали врамках обменных гастролей. Ранее коллектив Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского посетил столицу Чувашии в октябре.

«Плодотворное сотрудничество двух театров будет развиваться и в будущем», — говорится в сообщении.