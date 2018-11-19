В Тюмени частная клиника втянула в кредиты департамент и Роспотребнадзор

Тюмень, , 10:04 — REGNUM Жители Тюмени направили 12 жалоб в надзорные органы в отношение одной из местных частных клиник, которая назойливо навязывает бесплатную диагностику, впоследствии превращающуюся в кредиты. Кроме того, сотрудники клиники звонят на личные номера сотовых телефонов и представляются тюменцам работниками департамента здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Людей приглашают на диагностику с паспортом, чтобы идентифицировать личность.

«Из пояснений граждан следует, что сотрудниками клиники им было предложено подписать документы якобы для отчетности. Потребители не знали, что подписывают кредитные договоры. Подписание происходило при отсутствии возможности ознакомления с текстом документов: сотрудники перелистывали страницы самостоятельно, а потребителю лишь указывали, где нужно поставить подпись. Как правило, «жертвами» данного хозяйствующего субъекта становились неработающие граждане, лица пожилого возраста, имеющие небольшой доход», — поясняют схему кредитования в Роспотребнадзоре.

Когда люди, опомнившись, пытались расторгнуть кредитный договор на ненужные медицинские услуги — им в этом отказывали. Кроме того, 16 ноября 2018 года сотрудница клиники, где с бесплатной диагностикой внезапно получают кредит на лечение, позвонила главному государственному санитарному врачу по Тюменской области Галине Шарухо. На вопрос, почему после бесплатной диагностики граждане уходят с кредитами, сотрудница клиники повесила трубку.