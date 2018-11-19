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В Волгограде загорелось здание больницы: эвакуированы 500 человек

Происшествия

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

В Волгограде загорелось здание больницы: эвакуированы 500 человек
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Пожар

Волгоград, 19 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  В Волгограде произошел пожар в здании хирургического отделения областной больницы на улице Ангарской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило 19 ноября примерно в 9:12 по местному времени. Из отделения были эвакуированы около 500 человек.

«Было установлено, что происходило горение вещей в подвальном помещении одного из корпусов», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания.

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