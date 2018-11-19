В Волгограде загорелось здание больницы: эвакуированы 500 человек

Волгоград, , 09:52 — REGNUM В Волгограде произошел пожар в здании хирургического отделения областной больницы на улице Ангарской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило 19 ноября примерно в 9:12 по местному времени. Из отделения были эвакуированы около 500 человек.

«Было установлено, что происходило горение вещей в подвальном помещении одного из корпусов», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Сейчас выясняется, что могло стать причиной возгорания.