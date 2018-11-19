Пожары в Калифорнии: почти 1,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести

ш. Калифорния, США, , 09:35 — REGNUM В американском штате Калифорния, где продолжают бушевать лесные пожары, растёт количество погибших. По последним данным, число жертв огня уже достигло 80 человек. Об этом сообщает ABC News. По заявлению властей, 63 из них уже опознаны.

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Количество пропавших без вести к вечеру 17 ноября превышало 1,2 тыс. человек. По данным регионального департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, пожары уже опустошили 603 кв. км местности, уничтожив порядка 10 тыс. жилых построек. Более 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в близлежащие города.

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Леди Гага помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары в Калифорнии вспыхнули 8 ноября. Они уже вошли в число самых смертоносных стихийных бедствий за 100 лет. В настоящее время в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес введён режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже поглотил большую часть города Парадайс. Также в зоне пожаров оказались курорт Малибу и Лос-Анджелес.

На днях президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

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