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Двое студентов были застрелены полицией в ДР Конго во время демонстрации

Происшествия

Двое студентов были застрелены двумя полицейскими во время демонстраций в университете Киншасы, в ДРК

Киншаса, 19 ноября 2018, 22:11 — REGNUM  Генерал Сильвано Касонго, начальник полиции города Киншаса, ДРК, объявил о том, что во время демонстраций против забастовки преподавателей в городском столичном университете двое студентов были застрелены сотрудниками полиции.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, уже с 14 ноября учащиеся Университета Киншасы протестуют против забастовки преподавателей и требуют прекратить их стачку.

Как сообщают студенты, полиции удалось подавить демонстрации учащихся 16 ноября утром.

«Полиция призывает к спокойствию студентов, необходимые меры для поимки сотрудников полиции, имеющих непосредственное отношений к убийству двух учащихся университета, будут обязательно предприняты» — добавил Касонго.

По словам генерала Касонго, один из полицейских, выстреливший в студента, был уже арестован. Вскоре он предстанет перед военным трибуналом.

Конголезская ассоциация по обеспечению доступа к правосудию осудила полицию ДРК за жестокие репрессивные меры в отношении студентов во время демонстраций.

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Зарубежная хроника
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