Нападение на медиков в Екатеринбурге попало в поле зрения прокуратуры

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Екатеринбурге организована проверка по сообщениям о нанесении телесных повреждений сотруднику бригады скорой помощи, прибывшей на вызов к пациенту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства инцидента, по результатам чего будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при обеспечении безопасности сотрудников скорой медицинской помощи при выполнении профессиональных обязанностей», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Екатеринбурге произошёл ночью 18 ноября, когда бригада скорой помощи выехала на вызов к пациенту, проживающему в доме по улице Григория Речкалова. Однако на месте медики обнаружили двух молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые потребовали оказать им помощь. Между ними и врачом произошёл конфликт, переросший в драку.

В результате медик с травмами был госпитализирован, а молодые люди доставлены в отделение полиции. По факту нанесения побоев сотруднику скорой помощи возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения на медика скорой помощи