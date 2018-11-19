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В Прикамье ожидаются морозы и снегопады

Происшествия

В регионе с 23 ноября прогнозируют начало зимы

В Прикамье ожидаются морозы и снегопады
Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Пермь, 19 ноября 2018, 09:05 — REGNUM  В Пермском крае с 21 ноября ожидается зимний характер погоды. Столбик термометр, а может опустится на 23 градусов ниже нуля по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского национального исследовательского университета.

Учёные прогнозируют норму осадков с 19 по 25 ноября. Но на смену осенним дождям уже придут снегопады. Высота снежного покрова к концу недели в Перми может достичь 18−20 см.

Самым холодным днём недели претендует стать 23 ноября. Ожидаются морозы до минус 23 градусов по Цельсию ниже нуля на востоке региона.

Стоит отметить, в Перми прогноз синоптиков о снегопаде 17−18 ноября сбылся. По данным Гидрометцентра, в прошедшие выходные в Перми выпало 10 мм осадков в виде снега, что соответствует 30% от месячной нормы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, за два дня с улиц вывезено более 1600 кубометров снега. На дорогах работало 220 спецмашин.

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Снегопады, метели, снежные бури
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