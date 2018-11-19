В аэропорту Сингапура совершил экстренную посадку пассажирский лайнер

Сингапур, , 08:23 — REGNUM В результате разгерметизации салона пассажирского лайнера Singapore Airlines экипаж принял решение вернуться в аэропорт Сингапура. Об этом пишет 19 ноября The Straits Times.

Отмечается, что самолет с 234 пассажирами и 17 членами экипажа вылетел из Сингапура в Париж, однако после взлета на высоте около 7 км датчики сообщили о падении давления на борту, и командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В ходе снижения пассажирам было предложено воспользоваться кислородными масками. При посадке никто не пострадал, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в аэропорту Стивенвилля в Канаде совершил жесткую посадку пассажирский самолет Bombardier DHC-8. Сообщается, что при посадке у самолета не вышло переднее шасси. На борту самолета находились 47 пассажиров, в результате жесткого приземления никто не пострадал.

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