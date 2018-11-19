Болид «Формулы-3» влетел в будку фотографов на Гран-при Макао

Макао, Китай, , 08:25 — REGNUM Пять человек серьезно пострадали в результате ужасающей аварии в ходе гонки «Формулы-3» Гран-при Макао, пишет газета Kronen Zeitung.

18 ноября на узкой городской трассе в Макао болид 17-летней немецкой гонщицы Софии Флёрш взлетел в воздух и на скорости около 280 км/ч врезался в будку фотографов. В инциденте также был замешан болид китайского пилота Шо Цубоя. Гонка была прервана на час для эвакуации пострадавших.

Согласно официальному заявлению Международной автомобильной федерации, врачи диагностировали перелом позвоночника у немецкой спортсменки, повреждения поясницы у Шо Цубоя. Помимо пилотов, пострадал маршал, получивший перелом челюсти, травмы живота и рану на лице, а также два фотографа. У одного выявлен разрыв печени, у второго — сотрясение мозга.

София Флёрш сообщила в Twitter, что 19 ноября перенесет хирургическую операцию. Угрозы паралича для нее нет.

Возобновленную гонку выиграл 19-летний британский пилот Дэниэл Тиктум. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик пришел к финишу пятым. Российский пилот Роберт Шварцман прибыл к финишу 10-м. Всего на старт вышли 28 пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Мик Шумахер уже стал чемпионом «Формулы-3».

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