Петропавловск-Камчатский, , 08:11 — REGNUM Пожилого мужчину с обрезом задержали в здании правительства Камчатки. По одной из версий, старик пытался покончить жизнь самоубийством, по другой — хотел пройти с оружием в здание правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 19 ноября 2018 года, пожилой человек был задержан на крыльце здания правительства Камчатского края.

Очевидцы сообщают, что старик пришёл к зданию правительства с пакетом, достал из него то ли обрез, то ли ружьё, завернутое в одеяло. Потом он достал оружие из одеяла и, по одной версии, пытался покончить с собой, по другой — пройти в здание правительства. Охрана вызвала полицию, — сообщило ИА Камчатка-Информ.

В настоящее время с задержанным пожилым гражданином работают специалисты.

Это уже не первый случай, когда в здание правительства Камчатки пытаются пройти вооруженные люди. В июне 2018 года вооруженные ножами, похожими на мачете, в правительство пытались проникнуть молодые люди. Они требовали немедленно вызвать губернатора Владимира Илюхина, чтобы он созвал международную конференцию. На этой пресс-конференции они намеревались рассказать о некой «международной угрозе». Вооруженную пару задержали сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на Камчатке пожилая супружеская пара, 81 и 78 лет, пыталась одновременно уйти из жизни, приняв критическое количество медицинских препаратов. Пожилые люди объяснили свой поступок тем, что не в силах больше выносить тяготы камчатской жизни. Пенсионеров удалось спасти.