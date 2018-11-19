Житель Алтайского края незаконно хранил у себя винтовку начала XX века

Барнаул, , 07:53 — REGNUM В Алтайском крае стражи порядка пресекли сразу несколько фактов незаконного оборота оружия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, оба подозреваемых попали под уголовное преследование по ч.1 ст. 222 УК РФ.

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Так, на станции Заринская у одного из жителей региона сотрудники транспортной полиции изъяли ружьё неустановленной модели. Оно находилось в тайнике на территории усадьбы 32-летнего мужчины. Позднее выяснилось, что изъятый экземпляр является редким на сегодняшний день образцом оружия — одноствольным охотничьем ружьём конструкции Бердана 16-го калибра, изготовленным промышленным способом в 1928 году. Документов на огнестрельное оружие у его хозяина не оказалось.

Ещё один мужчина попал в поле зрение полиции в рамках мероприятия «проверочная закупка». Изъятое у жителя Первомайского района оружие является огнестрельным, переделанным из ИЖ-К в нарезное для стрельбы военными патронами калибра 7,62.

Обоим подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года сотрудники линейного управления на транспорте обнаружили тайник с боеприпасами. При разбирательстве выяснилось, что гладкоствольные ружья, несколько упаковок с надписью «порох» и свыше 2 тыс. патронов различного калибра принадлежат 65-летнему жителю Тальменского района.