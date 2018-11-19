Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ во Владивостоке

Владивосток, , 07:27 — REGNUM Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает 19 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в торговом центре на улице Русская во Владивостоке», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ поступило в экстренные службы в 01:28 по местному времени (18 ноября 18:28 мск). Общая площадь возгорания составила 1600 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 01:31 мск. В тушении пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники.

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