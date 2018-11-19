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ЛНР: ВСУ обстреляли четыре посёлка

Происшествия

Разрушений и жертв нет

Луганск, 19 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил 19 ноября официальный сайт ведомства.

Обстрелам подверглись четыре населённых пункта, расположенные на территории ЛНР.

Боевики выпустили десять мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм в направлении посёлка Желобок. ВСУ сделали 29 выстрелов из АГС в направлении посёлка Калиново, обстреляли из вооружения БМП и АГС населённый пункт Логвиново, выпустили десять гранат из СПГ в направлении Лозового.

По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, жертв и разрушений удалось избежать.

Напомним, сутками ранее наблюдатели зафиксировали пять обстрелов территории ЛНР украинскими боевиками. Помимо запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов, агрессоры применили зенитные установки и орудия БМП.

Перемирие, установленное с 29 августа, стало четвёртой попыткой добиться от Украины прекращения огня с начала 2018 года. Украинская сторона не выполняет взятые на себя обязательства и параллельно наращивает силы в зоне конфликта.

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Война в Донбассе
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