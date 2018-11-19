Главный алтайский антикоррупционер уличен в получении пятимиллионной взятки

Барнаул, , 07:13 — REGNUM Начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение за «решение вопроса» о прекращении проверок и оперативно-разыскных мероприятий в отношении предпринимателя и принадлежащих ему компаний. Как следует из официального сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, речь идёт о взятке в размере 5 миллионов рублей, полученной главным алтайским антикоррупционером при посредничестве своего бывшего коллеги.

«Денежные средства получены в июле — сентябре 2018 года за незаконные действия начальника управления в виде дачи указаний подчиненным сотрудникам о прекращении проведения оперативно-разыскных мероприятий и иных проверок возможных нарушений закона в деятельности возглавляемых бизнесменом предприятий», — пояснили следователи.

Известно, что факт противоправной деятельности был выявлен УФСБ по Алтайскому краю совместно с Главным Управлением собственной безопасности МВД России, которые провели обыски по месту жительства, в служебных помещениях по месту работы, а также на иных объектах предполагаемых коррупционных связей обвиняемых.

По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Барнаула в отношении начальника Управления и посредника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).