Украденную картину Пикассо нашли через шесть лет

Бухарест, , 06:02 — REGNUM В Румынии обнаружена картина Пабло Пикассо «Голова арлекина», украденная из художественной галереи «Кюнстхал» в Роттердаме в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Картину нашли 17 ноября в уезде Тулча. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Стоимость картины оценивается в €800 тыс.

«Голову арлекина» нашли и доставили в посольство Нидерландов в Бухаресте двое нидерландских граждан. Эксперты проверяют подлинность картины.

Картина Пикассо и еще семь произведений, включая полотна Моне, Матисса и Гогена, были украдены из галереи «Кюнстхал» в октябре 2012 года. В январе 2013 года по этому делу арестовали троих румынских граждан. Мать одного из них заявила, что сожгла картины, но позже отказалась от своих слов. Тем не менее, ранее ни одну из картин найти не удалось.

Читайте также: Спецслужбы Казахстана изъяли картину Пикассо стоимостью $4,5 млн

А также: В США повредили выставленный на аукцион автопортрет Пабло Пикассо