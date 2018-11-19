В Доминикане трагически погибли молодожены из Петербурга

Санто-Доминго, , 03:35 — REGNUM Молодая пара из Санкт-Петербурга погибла в результате аварии в Доминикане. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

30-летний Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова поженились летом, а в начале октября отправились в путешествие по Доминикане. Смертельное ДТП произошло 15 ноября в районе города Санта-Доминго.

Предположительно, молодые люди жили в городе Сосуа — на другом конце острова. Вероятно, они ехали в арендованном автомобиле. Брат Дмитрия Андрей написал на своей странице в соцсети, что родственникам необходимы деньги для транспортировки тел погибших в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в американском штате Техас молодожёны погибли несколько часов спустя после брачной церемонии. Уилл Бейлер и Бейли Акерман покинули торжество на вертолете, вскоре машина разбилась о холм. Вместе с молодой парой погиб пилот.

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