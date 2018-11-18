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Тропический шторм во Вьетнаме унёс жизни по крайней мере 12 человек

Происшествия

Все погибшие — жители города Нячанг

Нячанг, Вьетнам, 18 ноября 2018, 19:07 — REGNUM  По крайней мере 12 человек поигбли во Вьетнаме в результате последствий от обрушившегося на страну тропического шторма, вызванного тайфуном «Тораджи». Об этом сообщает 18 ноября газета VnExpress.

Все 12 погибших — жители города Нячанг в центральной провинции Кханьхоа. Погибшие были обнаружены в четырёх районах города, подвергшегося сильным разрушениям из-за наоднений и оползней, вызванных сильными ливнями.

Сообщается, что среди погибших есть дети. Поиски погибших, пропавших без вести и пострадавших осложняются затоплением улиц. В данный момент к поискам привлечены армия и полиция.

В настоящее время сила тайфуна «Тораджи» ослабевает, он сместился на 110 км северо-восточнее Нячанга. Скорость ветра в эпицентре тайфуна ослабела до 60 км/час.

Напомним, что 5 ноября Вьетнам оказался под ударом тайфуна «Дамри», который стал 12-м крупным тайфуном, обрушившимся на страну в текущем году. Жертвами стихии стали 27 человек, ещё 22 человека числятся в пропавших без вести.

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Ураганы, шторма, бури
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