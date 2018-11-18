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В Пакистане в результате двух терактов погибли пять человек

Происшествия

На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о причастности к кровавым акциям

В Пакистане в результате двух терактов погибли пять человек
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Пакистан

Исламабад, 18 ноября 2018, 18:49 — REGNUM  Неизвестные совершили нападение на военных в Пакистане. Об этом, как передает агентства «Анадолу», сообщают представители местных сил безопасности.

Так, в провинции Северный Вазаристан в результате обстрела из гранатомета погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Кроме того, в районе города Кветта на взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли трое солдат, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что всего в результате двух терактов в Пакистане погибли пятеро военных. На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о причастности к кровавым акциям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в пакистанском Карачи в результате взрыва бомбы погибли два человека, еще пятеро пострадали.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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