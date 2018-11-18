В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли 14 человек

Нью-Дели, , 18:10 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли и 13 пострадали в результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Индии, сообщает 18 ноября издание The Times of India.

Трагическое происшествие случилось на севере Индии, в округе Уттаркаши, штат Уттаракханд.

Водитель частного пассажирского автобуса не справился с управлением на горной дороге и допустил падение автобуса в ущелье глубиной около 150 метров.

В настоящий момент сотрудники полиции и местные жители проводят поисково-спасательные операции на месте происшествия.

Сообщается, что четыре человека, получивших серьёзные ранения, были госпитализированы в больницу города Дехрадун на спасательном вертолёте.

Главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават выразил соболезнования семьям пострадавших и попросил администрацию района об организации помощи пострадавшим.

Стоит отметить, что на данном участке горной дороги нередки падения в ущелье транспортных средств. Так в июле текущего года ИА REGNUM сообщало о гибели более, чем 40 человек в результате пассажирского автобуса

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Индии автобус упал в ущелье