В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли 14 человек

Нью-Дели, 18 ноября 2018, 18:10 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли и 13 пострадали в результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Индии, сообщает 18 ноября издание The Times of India.
Трагическое происшествие случилось на севере Индии, в округе Уттаркаши, штат Уттаракханд.
Водитель частного пассажирского автобуса не справился с управлением на горной дороге и допустил падение автобуса в ущелье глубиной около 150 метров.
В настоящий момент сотрудники полиции и местные жители проводят поисково-спасательные операции на месте происшествия.
Сообщается, что четыре человека, получивших серьёзные ранения, были госпитализированы в больницу города Дехрадун на спасательном вертолёте.
Главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават выразил соболезнования семьям пострадавших и попросил администрацию района об организации помощи пострадавшим.
Стоит отметить, что на данном участке горной дороги нередки падения в ущелье транспортных средств. Так в июле текущего года ИА REGNUM сообщало о гибели более, чем 40 человек в результате пассажирского автобуса
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