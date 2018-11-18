В Мурманске скончался пострадавший во время аварии на плавдоке

Росляково, Мурманская область, , 17:30 — REGNUM Работник, пострадавший при затоплении плавучего дока (ПД-50) в посёлке Росляково Мурманской области, скончался в ночь на воскресенье, 18 ноября, в Мурманском областном многопрофильном клиническом комплексе. Об этом сообщила сегодня, 18 ноября, пресс-служба региональной администрации.

Пострадавший скончался после резкого ухудшения состояния. Состояние пациента до этого врачи оценивали как стабильно тяжёлое.

Уточняется, что мужчина поступил в реанимационное отделение больницы после переохлаждения и с различными травмами. Несколько дней пострадавший находился без сознания, затем его состояние стабилизировалось. Но оказалось, что улучшение было временным.

Как сообщалось ранее, ПД-50 в посёлке Росляково Мурманской области затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». При этом очевидцы сообщили, что ПД-50 затонул после упавших на него двух башенных кранов.

В результате ЧП пострадали четыре человека, один из них был направлен в реанимацию, один госпитализирован, двое осмотрены. Ещё один человек пропал без вести. Его поиски продолжаются по настоящее время.

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