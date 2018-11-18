В Прикамье убита 12-летняя девочка

Лысьва, Пермский край, , 16:50 — REGNUM В Лысьве Пермского края 18 ноября завершились поиски 12-летней девочки. Ее тело обнаружено в квартире многоэтажки с травмами криминального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». По подозрении в совершении преступления задержан местный житель. Вскоре суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Следствие требует заключения под стражу.

Добавим, девочка пропала 17 ноября. По данным информресурсов, ребёнок пошел в школу, но на уроках не был. Вечером родители забили тревогу, поскольку дочь никогда не пропадала.

В соцсетях появилась информация, что в преступлении подозревается сосед девочки, и именно в его квартире якобы нашли тело. Пользователи говорят, что мужчина ранее отсидел срок в местах лишения свободы за изнасилование.