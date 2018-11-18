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В Истринском районе Подмосковья в частном доме произошел пожар

Происшествия

Борьба с огнём продолжалась более 15 часов

Истра, Московская область, 18 ноября 2018, 16:46 — REGNUM  Открытое горение в частном доме, расположенном в Истринском районе Московской области ликвидировано пожарными. Об этом 18 ноября сообщает пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в элитном коттеджном посёлке Княжье Озеро поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях в 21:30 мск 17 ноября. Площадь пожара составила около 100 кв. метров.

Возгорание возникло в коттедже сложной архитектурной конструкции. Пожарные расчёты более 15 часов пытались локализовать очаги горения.

Локализацию пожара удалось осуществить в 13:16 мск. Спустя ещё два часа, в 15:20 мск пожарные расчёты ликвидировали открытое горение.

Информации о пострадавших не поступало. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее сообщалось о пожаре в неэксплуатируемом здании на юго-востоке Москвы. Общая площадь возгорания составила около трёх тысяч кв. метров. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Неэксплуатируемое здание сгорело на юго-востоке Москвы

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Пожары в жилых домах
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