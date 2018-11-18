СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Махачкале

Махачкала, , 16:10 — REGNUM По факту убийства мужчины в Махачкале возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-служба управления Росгвардии по Дагестану сообщила, что в Махачкале возле одного из кафе был застрелен сотрудник Росгвардии.

Установлено, что мужчина во внеслужебное время пытался пресечь конфликт, вспыхнувший между людьми.

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