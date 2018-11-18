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На складе бронетехники ВСУ в Донбассе прогремел взрыв

Происшествия

Склад был расположен на оккупированной Киевом части Донбасса

Донецк, 18 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  На складе бронетехники вооруженных сил Украины, расположенном на оккупированной территории Донецкой Народной Республики в районе населенного пункта Курахово, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в ночь на 18 ноября на складе бронетехники 28-й механизированной бригады в Курахово прогремел взрыв. После взрыва начался пожар на площади более тысячи квадратных метров.

По данным разведки ДНР, были уничтожены четыре бронемашины БМП-1 с боекомплектами. Также погиб один украинский боевик.

По предварительным данным, взрыв произошел в результатет того, что один из боевиков выстрелил из гранатомета.

Безсонов не исключает, что украинские командование попытается скрыть данный факт и возложить ответственность за произошедшее на «мифическую диверсионную группу из состава наших защитников».

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Война в Донбассе
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