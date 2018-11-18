В Махачкале застреили сотрудника Росгвардии

Махачкала, , 13:46 — REGNUM В столице Дагестана — Махачкале возле одного из кафе был застрелен сотрудник Росгвардии. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Дагестану.

Установлено, что минувшей ночью сотрудник Росгвардии во внеслужебное время находился возле входа в одно из махачкалинских кафе. Он решил пресечь групповой конфликт также находящихся у входа людей.

В ходе конфликта один из его участник воспользовался огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Сотрудник Росгвардии ответным огнем ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение.

Ранение также получил ещё один посетитель кафе. Он был срочно госпитализирован в Республиканский ортопедо-травматологический центр. Пострадавший находится в реанимации, но — в сознании, его допрашивают следователи.

По предварительным данным, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Ведуться его поиски.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия»).