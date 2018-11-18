Установлена личность террористки-смертницы, атаковавшей КПП в Грозном

Грозный, , 13:51 — REGNUM Об установлении личности девушки, совершившей нападение на КПП в Грозном сообщила 18 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.

По данным следственного комитета, девушке было 25 лет. Её имя и место жительства ведомством не уточняются.

Сообщается также, что в связи с атакой смертницы на КПП города Грозный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, что ранее, как сообщало ИА REGNUM, у КПП полиции в Старопромысловском районе города Грозный совершила нападение террористка-смертница. При взрыве никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела. СК РФ проводит оперативно-следственные мероприятия для установления возможных соучастников этого преступления.

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