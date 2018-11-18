В Крыму 19 ноября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Симферополь, , 12:42 — REGNUM В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся на полуостров сильным ветром и дождём. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

Спасатели предупреждают, что утром и днём 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди. Будет дуть сильный юго-восточный ветер с переходом в юго-западный. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с, а местами и 25 м/с.

В МЧС просят жителей полуострова соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях.