Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
12:57:26 МСК

В Крыму 19 ноября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Происшествия

Объявлено экстренное предупреждение

В Крыму 19 ноября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
Иван Айвазовский. Буря на море ночью. 1895

Симферополь, 18 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся на полуостров сильным ветром и дождём. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

Спасатели предупреждают, что утром и днём 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди. Будет дуть сильный юго-восточный ветер с переходом в юго-западный. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с, а местами и 25 м/с.

В МЧС просят жителей полуострова соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных условиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить