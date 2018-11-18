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Адвокат Януковича подтвердил информацию о госпитализации экс-президента

Происшествия

Бывший президент Украины получил спортивную травму

Адвокат Януковича подтвердил информацию о госпитализации экс-президента
SilasCamargo
Больничная палата

Москва, 18 ноября 2018, 12:30 — REGNUM  Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский подтвердил информацию о госпитализации своего клиента со спортивной травмой. Соответствующее заявление Горошинский сделал журналистам сегодня, 18 ноября.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Янукович был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с травмой позвоночника и колена. Уточнялось, что травмы экс-президент Украины получил, играя в теннис на одном из кортов в Московской области.

«В пятницу я был в Москве, пытался с ним выйти на связь, но его помощники сообщили о его госпитализации», — рассказал адвокат.

Горошинский эту информацию подтвердил. Он заявил, что травмы у Януковича довольно серьезные и он не может самостоятельно передвигаться.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Экс-президент Украины Янукович попал в больницу с травмой спины

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