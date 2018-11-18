Полтора года проведёт в колонии участница издевательств над школьницей

Ярославль, , 10:53 — REGNUM Семнадцатилетняя участница издевательств над школьницей в Ярославле приговорена судом к 1,5 годам колонии. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба СУ СКРФ по Ярославской области.

Участницу издевательств над школьницей признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г», часть 2 ст. 117 УК РФ «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

Суд и следствие установили, что злоумышленница вместе с тремя подростками, не достигшими возраста наступления уголовной ответственности, совершила насильственные действия в отношении 12-летней потерпевшей.

Суд счёл доказательную базу, собранную следственными органами по данному делу, достаточной для вынесения приговора в отношении злоумышленницы. Она по приговору суда проведёт 1 год и шесть месяцев в воспитательной колонии. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что видеозапись с издевательствами школьников над 12-летней девочкой появилось в сети интернет в августе текущего года. На видеозаписи подростки заставляли девочку танцевать без одежды и есть землю. Уточнялось, что возраста уголовной ответственности, 16 лет, достигла только одна из участниц издевательств. Две другие школьницы, 13 и 15 лет, были отправлены в закрытую школу по решению суда.

Стоит отметить, что случаи издевательств школьников над другими детьми отмечались и ранее. Так, недавно в Минеральных водах была начата проверка по факту избиения несовершеннолетней девочки. Видеозапись с издевательствами школьниц над своей ровесницей появилась накануне в сети интернет.

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