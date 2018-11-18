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Ракета попала в частный дом в Афганистане, в котором проходила свадьба

Происшествия

Погибли три человека

Кабул, 18 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  В Афганистане ракета попал в частный дом, где проходила свадебная вечеринка. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает агентство «Пажвак».

Инцидент произошел в афганской провинции Вардак. Ракета попала в дом, в котором в этот момент проходила свадебная вечеринка. Погибли три человека, ещё девять получили ранения.

Кто именно запустил ракету не уточняется.

Кроме того, по данным телеканала 1TV в афганской провинции Логар автомобиль, в котором находились два чиновника, подорвался на мине. Оба чиновника погибли.

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Взрывы в Афганистане
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