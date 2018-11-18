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По факту взрыва у КПП в Грозном возбуждено уголовное дело

Происшествия

КПП был атакован террористкой-смертницей

Грозный, 18 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  По факту взрыва у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Чечне.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КПП в Старопромысловом районе Грозного был атакован террористкой-смертницей. Из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения никто не пострадал.

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