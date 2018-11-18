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ЛНР: Украинские боевики за сутки пять раз обстреляли территорию республики

Происшествия

«Школьное» перемирие не соблюдается

ЛНР: Украинские боевики за сутки пять раз обстреляли территорию республики
Ministry of Defense of Ukraine
Солдат ВСУ

Луганск, 18 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Паньковка, Фрунзе, Желобок, Марьевка. Обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок ЗУ-23−2, орудий боевых машин пехоты, стрелкового оружия. По территории ЛНР были выпущены порядка 80 снарядов.

Стоит отметить, что в Донбассе с 29 августа номинально действует так называемое «школьное» перемирие, которое, однако, украинская сторона нарушила уже в первый же день его действия.

Это уже четвертая попытка с начала 2018 года установить перемирие в Донбассе. Украинская сторона упорно не соблюдает любые договоренности по прекращению огня.

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Артобстрелы республик Донбасса
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