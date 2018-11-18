ЛНР: Украинские боевики за сутки пять раз обстреляли территорию республики

Луганск, , 09:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Паньковка, Фрунзе, Желобок, Марьевка. Обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок ЗУ-23−2, орудий боевых машин пехоты, стрелкового оружия. По территории ЛНР были выпущены порядка 80 снарядов.

Стоит отметить, что в Донбассе с 29 августа номинально действует так называемое «школьное» перемирие, которое, однако, украинская сторона нарушила уже в первый же день его действия.

Это уже четвертая попытка с начала 2018 года установить перемирие в Донбассе. Украинская сторона упорно не соблюдает любые договоренности по прекращению огня.