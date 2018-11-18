Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
09:52:50 МСК

В Киргизии убили областного прокурора

Происшествия

Подозреваемый задержан и дает показания

В Киргизии убили областного прокурора
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Бишкек, 18 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  Тело прокурора Баткенской области Киргизии Анарбая Мамажакыпова со следами насильственной смерти обнаружили в ночь с 17 на 18 ноября возле водохранилища Торт-Куль. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Представители МВД сообщили, что им удалось установить и задержать подозреваемого, сейчас он дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье 97 «Убийство» УК Киргизии.

Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в Баткенской области Киргизии было совершено покушение на муниципального депутата села Жаны-Жер Лейлекского района Кубаныча Баянова. Депутат получил огнестрельное ранение, сейчас он проходит лечение в поселке городского типа Гафуров (Таджикистан).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить