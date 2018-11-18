В Киргизии убили областного прокурора

Бишкек, , 08:47 — REGNUM Тело прокурора Баткенской области Киргизии Анарбая Мамажакыпова со следами насильственной смерти обнаружили в ночь с 17 на 18 ноября возле водохранилища Торт-Куль. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Представители МВД сообщили, что им удалось установить и задержать подозреваемого, сейчас он дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье 97 «Убийство» УК Киргизии.

Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в Баткенской области Киргизии было совершено покушение на муниципального депутата села Жаны-Жер Лейлекского района Кубаныча Баянова. Депутат получил огнестрельное ранение, сейчас он проходит лечение в поселке городского типа Гафуров (Таджикистан).