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Более 20 человек задержаны в Афинах при столкновениях с полицией

Происшествия

17 ноября в столице Греции прошел марш протеста в связи с 45-й годовщиной восстания студентов Политехнического института Афин, которое было жестко подавлено фашистской хунтой «черных полковников» в 1973 году

Более 20 человек задержаны в Афинах при столкновениях с полицией
George Laoutaris
Полиция Греции

Афины , 18 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  Полиция Греции задержала 22 человека в ходе столкновений, произошедших неподалеку от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет греческая газета Kathimerini.

В столице Греции 17 ноября тысячи человек вышли на марш протеста к посольству США. Марш был приурочен к 45-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты «черных полковников» 17 ноября 1973 года.

В марше участвовали члены анархических организаций и мероприятие быстро перешло в столкновения с полицией. Стражи порядка задержали 22 человек, 13 из них были арестованы и им предъявили обвинения в различных преступлениях.

По неподтверждённым данным, в столкновениях пострадали двое полицейских.

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Беспорядки в Греции
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