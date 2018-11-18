Почти миллион штук погибшей молоди рыб — ущерб от халатности в Казахстане

Уральск, Казахстан, , 08:30 — REGNUM Замерзшая лужа площадью 1 800 кв. метров, в которую оказались вморожены около 900 тысяч штук молоди рыб. Таким стал результат ремонтных работ на шлюзе на реке Шолканкаты в Западно-Казахстанской области, сообщил представитель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Сакен Дилдахмет.

Информация о массовой гибели рыбы в реке Шолаканкаты возле поселка Тоганас Сырымского района поступила накануне в Западно-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Для проверки на место выехали представители природоохранной полиции и местных исполнительных органов.

Выяснилось, что для проведения ремонтных работ на шлюзе основная масса воды была спущена, в результате осталась большая лужа площадью 1800 квадратных метров и глубиной примерно 15−20 см.

Работники, производящие ремонт шлюза, начали спасение молоди рыб, попавшей в эту лужу. Но ночью в связи с резким перепадом температуры вода замерзла, и оставшаяся рыба погибла.

«В среднем в 1 кв. метре насчитывалось 500 экземпляров рыб. Общее количество погибшей рыбы составило примерно 900 тыс. шт. молоди рыб. По видовому составу присутствует белоглазка, красноперка, чехонь, карась. По данному факту в настоящее время формируются документы для возбуждения уголовного дела Сырымским РОВД», — сообщил Сакен Дилдахмет.

На данный момент устанавливаются личности виновных, допустивших гибель рыбы. Затем будет подсчитан ущерб, причиненный животному миру.