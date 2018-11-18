В США разбился истребитель времен Второй мировой войны

Остин, США, , 07:55 — REGNUM Истребитель времен Второй мировой войны упал по неизвестной причине в американском городе Фредериксберг (Техас), в результате чего погибло два человека, сообщает 18 ноября телеканал KXAN.

По информации телеканала, инцидент произошел 17 ноября. Истребитель North American P-51 Mustang упал на территорию автопарковки, расположенной возле одного из жилых кварталов города.

Также телеканал приводит сообщение Национального музея Тихоокеанской войны, из которого следует, что самолет выполнял полет на мероприятии, которое было посвящено Тихоокеанскому театру военных действий во времена Второй мировой войны.

К месту падения истребителя выехали следователи Федерального авиационного управления США, для установления причины происшествия.

Отметим, 14 ноября СМИ сообщили о крушении в Техасе сверхзвукового учебного двухместного самолёта ВВС США T-38 Talon.