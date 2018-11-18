Следствие проводит проверку по факту гибели годовалой девочки в Москве

Москва, , 07:45 — REGNUM В Москве в одной из квартир, расположенной в здании по второй Владимирской улице был обнаружен труп годовалой девочки. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

По предварительным данным, мать купала свою дочь в ванной и отошла на минуту, оставив ребенка без присмотра. Когда она вернулась в ванную комнату, из крана текла горячая вода, а девочка не подавала признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть девочки.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.