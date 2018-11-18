Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали уже 79 человек

Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 79 человек. Об этом накануне, 17 ноября, сообщает CNN.

Спасатели обнаружили тела ещё пятерых погибших в результатет лесных пожаров в Калифорнии. Таким образом число жертв крупнейших за всю историю штата лесных пожаров достигло 79 человек.

Большая часть жертв — 76 человек — были обнаружены в округе Бьютт. Тела ещё троих были найдены на юге Калифорнии.

При этом пропавшими без вести числятся 1276 человек. Власти однако надеются, что такое большое число пропавших без вести объясняется тем, что люди по тем или иным причинам просто не могут сообщить родственникам о том, что они живы и где находятся.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 8 ноября. Власти штата заявили, что пожары стали крупнейшими за всю историю Калифорнии. На данный момент сгорели почти 10 тыс. домов и более 60 тыс. га леса.

Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия и отправился в пострадавший штат. По словам Трампа, жители Калифорнии никогда не видели столь сильных пожаров, похожих на «монстра». Президент отметил, что в штате до сих пор есть районы, в которые спасатели не могут добраться из-а бушующего огня.