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Следственная группа осмотрела место взрыва в Грозном

Происшествия

Следователи провели осмотр места происшествия возле КПП №21

Грозный, 18 ноября 2018, 07:20 — REGNUM  Следователи провели осмотр места происшествия возле КПП №21 в Грозном, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике.

Вечером 17 ноября следственная группа прибыла на место взрыва в Старопромысловском районе города Грозного вблизи КПП №21, где ранее женщина привела в действие взрывное устройство.

В СКР добавили, что личность погибшей женщины пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городе Грозном в 16 часов сотрудники полиции предприняли попытку задержать женщину вблизи КПП №21. После этого женщина привела в действие взрывное устройство.

В результате взрыва женщина скончалась, среди гражданских лиц и сотрудников полиции пострадавших нет.

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