Верующие вынудили экипаж посадить лайнер до наступления шаббата

Иерусалим, , 06:13 — REGNUM Ультраортодоксальные иудеи напали на стюардесс в самолете компании El Al, требуя посадить самолет. Об этом написала на своей странице в Facebook пассажирка Рони Мейталь.

Инцидент, по её словам, произошел 16 ноября на борту Boeing 787 рейса Нью-Йорк — Тель-Авив. Из-за непогоды вылет задержали на два часа, что обеспокоило группу из семидесяти ортодоксальных иудеев — самолет не успевал прибыть в Израиль до наступления шаббата.

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Верующие просили выпустить их из самолета, пока он не поднялся в воздух, но экипаж заверил их, что задержки прилета не будет. Когда стало ясно, что успеть до истечения срока не удастся, иудеи набросились на стюардесс.

В результате самолет сел в Афинах до наступления шаббата. Иудеи остались в Греции, остальные пассажиры отправились дальше другим рейсом.

В иудаизме в субботу — шаббат — предписано воздерживаться от работы. Шаббат наступает в пятницу с заходом солнца.

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