В Кривом Роге пытались штурмовать резиденцию митрополита УПЦ

Кривой Рог, Украина, , 02:48 — REGNUM Сторонники автокефалии Украинской церкви предприняли попытку штурма резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, верного канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в сообщении УПЦ в Facebook.

Нападение произошло 17 ноября в Кривом Роге. Митингующие пытались вынесли двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес митрополита, заявляя, что он не поддерживает «предоставление томоса» Украине.

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С собой участники «акции» принесли плакаты в поддержку автокефалии и попытались попасть внутрь резиденции. Один из них пытался выломать ворота. За происходящим наблюдали сотрудники полиции, отметили в УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина переживает церковный раскол. Так, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата нечего делать на Украине.

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