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Устроившая взрыв в Грозном женщина молила о прощении

Происшествия

У погибшей был найден паспорт на имя 25-летней уроженки Адыгеи

Грозный, 18 ноября 2018, 01:45 — REGNUM  Записка с обращением к Всевышнему была найдена у тела женщины, погибшей при взрыве в Грозном. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Правоохранители нашли на месте взрыва клочок бумаги в клетку, на котором несколько раз повторялось слово «прости» и фраза «прости меня, о Аллах». У погибшей также был найден паспорт на имя 25-летней уроженки Адыгеи Карины С.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября к КПП в Старопромысловском районе Грозного приблизилась женщина в черной одежде. Полицейские попросили её остановиться, однако та, напротив, бросилась к посту. После предупредительных выстрелов женщина привела в действие взрывное устройство и погибла на месте. Других пострадавших нет.

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