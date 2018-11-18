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В Аргентине объявят национальный траур по экипажу «Сан-Хуан»

Происшествия

Трагедия в Атлантическом океане унесла жизни 44 человек

Буэнос-Айрес, 18 ноября 2018, 01:18 — REGNUM  Национальный траур по погибшим морякам подводной лодки «Сан-Хуан» объявят власти Аргентины. Об этом заявил аргентинский министр обороны Оскар Агуад.

В связи с тем, что судьба субмарины теперь известна, по всей стране приспустят государственные флаги, пояснил министр. Трагедия в Атлантическом океане унесла жизни 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Спасательная операция продолжалась до 30 ноября — более не было надежды найти моряков живыми.

Поиски самой субмарины продолжились. Об обнаружении «Сан-Хуан» на дне Атлантики на глубине 907 метров стало известно 16 ноября.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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