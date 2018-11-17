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При обстреле Донецка ранен мирный житель

Происшествия

Украина, подписавшая почти четыре года Минские соглашения, продолжает их игнорировать

Донецк, 17 ноября 2018, 22:56 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты Трудовская на западе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, в Донбассе.

«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины … получил ранение мирный житель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший доставлен в местную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина, подписавшая почти четыре года Минские соглашения, продолжает их игнорировать, практически ежедневно подвергая обстрелам мирные города Донбасса.

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