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СКР устанавливает личность устроившей взрыв в Грозном женщины

Происшествия

«Проводится осмотр места происшествия»

СКР устанавливает личность устроившей взрыв в Грозном женщины
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Грозный, 17 ноября 2018, 22:31 — REGNUM  Личность женщины, совершившей 17 ноября самоподрыв у контрольно-пропускного пункта (КПП) полиции в Старопромысловском районе Грозного, устанавливается. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Чеченской Республике.

«В настоящее время следователями … проводится осмотр места происшествия, — говорится в сообщении. — Устанавливается личность погибшей женщины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городе Грозный у КПП полиции в результате взрыва погибла женщина-смертница, совершившая самоподрыв.

ЧП произошло в Старопромысловском районе.

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