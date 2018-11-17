В Тель-Авиве совершил вынужденную посадку пассажирский самолет

Тель-Авив, Израиль, , 18:20 — REGNUM Самолёт рейса IZ821, принадлежащий израильской авиакомпании Arkia, был вынужден вернуться в пункт вылета, сообщает 17 ноября газета The Jerusalem Post.

Сообщается, что авиаборт, вылетевший из Тель-Авива в Эйлат, вернулся в аэропорт имени Давида Бен-Гуриона из-за неисправности в тормозной системе, обнаруженной вскоре после вылета.

Посадка самолёта прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Уточняется, что рейс выполнял пассажирский самолет Embraer E-Jet E-195 производства бразильской компании Embraer. На борту самолёта было 29 пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлении в США, в аэропорту города Форт-Майерс (штат Флорида) самолёта авиакомпании United Airlines с 79 пассажирами на борту. Причиной экстренной посадки стала неисправность одного из двигателей воздушного судна. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

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