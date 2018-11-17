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В Калужской области во время покоса травы пострадал дорожный рабочий

Происшествия

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

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В Калужской области во время покоса травы пострадал дорожный рабочий
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Место происшествия

Калуга, 17 ноября 2018, 16:43 — REGNUM  В Калужской области рабочий одной из дорожных организаций Кировского района грубо нарушил правила техники безопасности при работе с триммером.

Как сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, во время покоса травы из-под триммера отлетел металлический предмет и попал другому рабочему в правый глаз. В результате мужчина получил проникающее ранение глазного яблока с травматической катарактой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Уголовное дело расследуют сотрудники следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Кировский» Калужской области.

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Производственный травматизм и охрана труда
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